Треть пчел, которых считали погибшими после неудачной перевозки "Укрпочтой", начали шевелиться. ВИДЕО
Об этом сообщила Закарпатская дирекция АО "Укрпочта", информирует Цензор.НЕТ.
"Как объясняют в Союзе пасечников Украины, состояние угнетения у пчел может быть вызвано нехваткой свежего воздуха, особенно если количество пчел превышает рекомендованную норму: потому, что большое количество пчел активно двигается внутри коробки, температура в ней повышается, а вентиляция в кузове не регулируется", - рассказали в "Укрпочте".
Сейчас "реанимированных" пчел возвращают отправителям - а те планируют заново переслать их заказчикам.
"Мы разделяем ответственность за товары, которые клиенты доставляют почтой. Однако работники "Укрпочты" не являются специалистами по пчеловодству. Пчеловоды перед отправкой должны убедиться, что условия упаковки и доставки пригодны для того, чтобы перевозить пчел", - добавили в компании.
Напомним, ранее сообщалось, что 8 млн пчел погибли на Закарпатье во время доставки грузовиком "Укрпочты". Компания заявила, что планирует отказаться от предоставления такой услуги.