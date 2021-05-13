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Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На входе в Печерский райсуд Киева, где проходит заседание по избранию меры пресечения народному депутату Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку, активисты "Национального корпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Под Печерским судом представители Нацкорпуса жгли фаеры и скандировали Медведчук - кремлевская гнида 01
Под Печерским судом представители Нацкорпуса жгли фаеры и скандировали Медведчук - кремлевская гнида 02

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Под Печерским судом представители Нацкорпуса жгли фаеры и скандировали Медведчук - кремлевская гнида 03
Под Печерским судом представители Нацкорпуса жгли фаеры и скандировали Медведчук - кремлевская гнида 04

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Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.

12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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Топ комментарии

  • Alex Newman
    Можна безкінечно дивитися на три речі:
    - як купляє вакцину Степанов
    - як садить Медведчука Венедіктова
    - як сцить в очі своїм виборцям Зеленський.
    🦇
  • Агамемнон
    А когда их пионервожатый билецкий сутками не вылазил с эфиров каналов мертветчука, тот уже был кремлевской гнидой или ещё нет?
  • Король Літр
    Есть подозрение, что титушня и нацкорпус - это как бы одного гнезда птенцы.
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