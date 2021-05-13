Под Печерским судом представители "Нацкорпуса" жгли фаеры и скандировали "Медведчук - кремлевская гнида". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Напомним, 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.
Следователи СБУ проводили обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в Киеве и еще в двух жилых домах народного депутата в Киеве.
Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.
На брифинге Иван Баканов заявил, что уведомленный о подозрении в государственной измене народный депутат из фракции ОПЗЖ Тарас Козак в настоящее время находится в РФ, а его коллега по фракции Виктор Медведчук - в Украине.
12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора, чтобы ознакомиться с подозрением. Он хотел без предварительных договоренностей попасть в кабинет генпрокурора Венедиктовой, но его не пустили. Вместе с тем, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ