Не веди себя, как быдло зеленое, - скандальный экс-нардеп Барна набросился с кулаками на "слугу" Соломчука в прямом эфире. ВИДЕО
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Бывший нардеп Олег Барна устроил драку в прямом эфире с депутатом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком.
Инцидент произошел на ток-шоу "Политика без правил", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Драка возникла при обсуждении рынка земли, но политики начали обмениваться личными оскорблениями. При этом Барна грубо обратился к оппоненту, сказав: "Не веди себя, как быдло зеленое".
После этого Олег Барна вскочил с места и набросился на нардепа - Соломчук также поднялся, но Барна снова повалил его на кресло и продолжал бить его кулаками.
Политиков пришлось разнимать ведущим. Когда участников схватки оттащили в разные стороны депутат от "Слуги народа" отказался продолжать участие в эфире и вызвал на телеканал сотрудников полиции.