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Не веди себя, как быдло зеленое, - скандальный экс-нардеп Барна набросился с кулаками на "слугу" Соломчука в прямом эфире. ВИДЕО

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Бывший нардеп Олег Барна устроил драку в прямом эфире с депутатом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком.

Инцидент произошел на ток-шоу "Политика без правил", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Драка возникла при обсуждении рынка земли, но политики начали обмениваться личными оскорблениями. При этом Барна грубо обратился к оппоненту, сказав: "Не веди себя, как быдло зеленое".

После этого Олег Барна вскочил с места и набросился на нардепа - Соломчук также поднялся, но Барна снова повалил его на кресло и продолжал бить его кулаками.

Политиков пришлось разнимать ведущим. Когда участников схватки оттащили в разные стороны депутат от "Слуги народа" отказался продолжать участие в эфире и вызвал на телеканал сотрудников полиции.

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Топ комментарии

  • volley
    А как бы хотелось, чтобы всему зеленому быдлу натолкли рожи по полной программе. Они это все честно заслужили. Представляю сейчас вой всей белопольтовской ( а по сути зеленодрочерной) братии- как так можно, бить, это не домократично и противозаконно! Ага, канеха. Только об этом вся эта шушара быстро забывает, когда бьют патриотов и митинги.
  • Алексей Иванович 353f574d
    Молодец Барна, навалял зеленой сцыкливой гниде... так петушок еще и ментов вызвал...
  • Gal
    Бидло зелене воно і в студії бидло зелене. Далеко не прихильник Барни, але тут він поступив по-справжньому. То бидло зелене вже не тільки по морді мастити, їх тварюк вже як тарганів треба винищувати.
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