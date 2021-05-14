Не веди себя, как быдло зеленое, - скандальный экс-нардеп Барна набросился с кулаками на "слугу" Соломчука в прямом эфире. ВИДЕО

Бывший нардеп Олег Барна устроил драку в прямом эфире с депутатом от "Слуги народа" Дмитрием Соломчуком.

Инцидент произошел на ток-шоу "Политика без правил", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Драка возникла при обсуждении рынка земли, но политики начали обмениваться личными оскорблениями. При этом Барна грубо обратился к оппоненту, сказав: "Не веди себя, как быдло зеленое".

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После этого Олег Барна вскочил с места и набросился на нардепа - Соломчук также поднялся, но Барна снова повалил его на кресло и продолжал бить его кулаками.

Политиков пришлось разнимать ведущим. Когда участников схватки оттащили в разные стороны депутат от "Слуги народа" отказался продолжать участие в эфире и вызвал на телеканал сотрудников полиции.

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