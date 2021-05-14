На админгранице с оккупированным Крымом прошли учения расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган", - Наев. ВИДЕО

Недалеко от границы с временно оккупированной территорией АР Крым, подразделения реактивной артиллерии, подчинены командованию Объединенных сил Вооруженных Сил Украины, отработали развертывание на огневых позициях и наведения на цели условного противника.

Как сообщил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, плановые полевые тренировки по слаженности расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" прошли в условиях, максимально приближенных к боевым, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

- За считанные минуты мощное и высокоточное оружие было приведено в боевую готовность, - подчеркнул командующий. - Воины-реактивники быстро выдвинулись из района сосредоточения, совершили марш, развертывание в районе огневых позиций и наведение на условные цели для их дальнейшего поражения.

По его словам, во время тренировки военнослужащие отработали учебные упражнения по уничтожению морских десантов, бронетехники и замаскированных пунктов управления условного противника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Закаленные в ожесточенных боях с российским агрессором, вы являетесь гордостью украинского войска", - поздравление Наева с Днем пехоты. ВИДЕО

Кроме того, реактивники выполнили упражнения по дистанционному минированию выходных районов вероятного наступления условного противника.

- Минные заграждения применяют практически во всех видах боевых операций. Во-первых, они не позволяют противнику добраться до места назначения. Во-вторых, блокируют фланги и пути обхода, что мешает посадке как воздушного, так и морского десанта, - пояснил генерал-лейтенант Сергей Наев. - Главное преимущество дистанционного способа минировании - скорость установки минных заграждений. За считанные минуты боевые расчеты реактивных систем залпового огня "засеют" минами большую территорию, что резко замедляет темпы наступления противника.

Подытоживая ход тренировки, командующий добавил, что данные подразделения круглосуточно находятся в полной боеготовности в районах сосредоточения, а в случае обострения ситуации всегда готовы выдвинуться в заданный район и адекватно отреагировать на военную угрозу.