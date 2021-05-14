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Проект "Без цензуры": Адвокаты дьявола. Кто защищает Медведчука?. ВИДЕО

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В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет о суде над Медведчуком, а также о его защитниках в суде.

Итак, Виктор Медведчук - человек, который годами откровенно и даже показательно работает на Москву и отстаивает интересы Кремля в Украине, и подозревается в финансировании терроризма в ОРДЛО и государственной измене, отделался легким испугом - круглосуточным домашним арестом.

Мы слышали, как этот человек сливал Кремлю оборонительные секреты, финансировал терроризм, торговал заложниками ради того, чтобы получить контроль над торговлей дизелем и электроэнергией - и всего лишь домашний арест!

Можно ли довести дело Медведчука до логического завершения? Что для этого нужно? А главное - решится ли на такое власть?

Как думаете, станем ли мы свидетелями обвинительного приговора Виктору Медведчуку за государственную измену?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • Alex Stierlitz
    я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
    руSSкому міру повірити....себе обманути!!

    рашизм=тероризм
  • Анатолий К 65c6a92d
    Медведчук зрадник, а Бубочка його посібник. Чи можливо влада за ніч перейшла до когось іншого? Думаєте ми забули Фокіна і Сивохо? Як там Сивохо вимагало вибачатися перед поліцаями даунбаса? А то, що він сам придумав, чи був радником у когось із Кривого Рогу? А куди дівались брати Єрмачили? Також поруч із Бубочкою.
  • 18c49ed2
    Важно не кто защищает это чмо, а кто его так "обвиняет" и "судит" по статьям 111 и 110 УК лучше любого, самого крутого защитника?. Вот это правильная постановка вопроса.
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