Проект "Без цензуры": Адвокаты дьявола. Кто защищает Медведчука?. ВИДЕО

В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет о суде над Медведчуком, а также о его защитниках в суде.

Итак, Виктор Медведчук - человек, который годами откровенно и даже показательно работает на Москву и отстаивает интересы Кремля в Украине, и подозревается в финансировании терроризма в ОРДЛО и государственной измене, отделался легким испугом - круглосуточным домашним арестом.

Мы слышали, как этот человек сливал Кремлю оборонительные секреты, финансировал терроризм, торговал заложниками ради того, чтобы получить контроль над торговлей дизелем и электроэнергией - и всего лишь домашний арест!

Можно ли довести дело Медведчука до логического завершения? Что для этого нужно? А главное - решится ли на такое власть?

Как думаете, станем ли мы свидетелями обвинительного приговора Виктору Медведчуку за государственную измену?

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