"Давай-давай! Молодцы, мальчики!": в Новосибирске под задорный смех провели чемпионат по копанию могил. ВИДЕО
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Участники на скорость рыли ямы и боролись за денежный приз.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Baza.
Сообщается, что кладбищенский турнир прошел возле новосибирского крематория в парке "Каменский". Его хотели провести еще в прошлом году, но из-за пандемии перенесли. Организаторы тогда заявляли, что копание могил с соблюдением социальной дистанции "противоречит духу соревнований".
В итоге состязание провели сегодня. Его победителями оказались отец и сын Вадим и Сергей Головановы.
"Они вырыли могилу за 38 минут. К тому же их яма получилась ровной и подходящей для погребения", - отмечают местные издания.