Гордон готов судиться с Порошенко: "Дело не в Мариуполе. Дело в ревности". ВИДЕО

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что "с удовольствием" будет судиться с пятым президентом Украины, народным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Петром Порошенко за заявления о сдаче Мариуполя в 2014 году.

Об этом Гордон заявил в своем видеоблоге.

"До недавнего времени мне казалось, что я чего-то достиг, но я жестоко ошибался. Только сегодня я понял, что жизнь удалась, когда пришла благая весть о том, что пятый президент Украины Петр Алексеевич Порошенко решил подать на меня в суд. Что же так возмутило Петра Алексеевича? Петра Алексеевича возмутило то, что в пятницу на "Свободе слова" у Савика Шустера я сказал, что считаю, что руководство Украины и России вступило в преступный сговор", - заявил Гордон.

По его мнению "дело не в Мариуполе. Дело в ревности. Недавно я выпустил конфеты "Гордон в шоколаде", а поскольку Петр Алексеевич тоже выпускает конфеты, но только "Говно в шоколаде", вот он и возмутился: как это так? Мол, я перехожу ему дорогу и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он".

"В любом случае суд с Петром Алексеевичем Порошенко станет захватывающим зрелищем, за которым в онлайн-режиме будут наблюдать миллионы людей во всем мире. Потрясающая история! Подарок, лучше которого придумать трудно. Петр Алексеевич, с удовольствием с вами посужусь", - заверил Гордон.

Как сообщалось ранее, Порошенко решил судиться с Гордоном из-за обвинений в том, что он в 2014 году в результате заговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал военным приказ оставить Мариуполь.