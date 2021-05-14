"Я бы не советовала вам идти в суд относительно Мариуполя, потому вы не знаете, что там было": Чорновол - Гордону. ВИДЕО

Журналист-расследователь Татьяна Чорновол раскритиковала слова Дмитрия Гордона о якобы существовавших в 2014 году договоренностях договоренностях "сдать" Мариуполь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Чорновол в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1" напомнила, что была непосредственным свидетелем событий под Мариуполем в июне 2014 года.

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"Относительно господина Гордона. Я бы вам не рекомендовал идти в суд относительно Мариуполя, потому что вы не знаете, что там было. А я знаю, - отметила Чорновол. - Я тогда была в составе "Азова". Я не хочу сказать, что Азов" не готов был защитить Мариуполь - конечно, готов. Мы все горели желанием защитить Мариуполь. Весь состав "Азова" тогда стоял на блок-посту с оружием и ждал нашей очереди пойти в бой. Напомню, тогда российские войска наступали на Мариуполь. Однако в бой мы не пошли - воевала армия, в том числе 72 бригада. Воевала Нацгвардия, они шли в бой. Несли потери. Мы стояли на блокпосту, потому что ждали в принципе приказа пойти в бой, но так в бой мы не пошли. Шансы у нас были небольшие, потому что "Азов" тогда был вооружен фактически исключительно автоматами, поэтому это было рациональное решение украинского командования - придерживать "Азов" в резерве. Ситуация была достаточно сложная, но надо отметить особую роль украинской артиллерии, которая нанесла большие потери российским десантникам, стоявшим под Мариуполем. И это позволило тогда Порошенко с позиции силы вести переговоры по Минским соглашениям. Поэтому я хочу отметить, что тот день - это была большая победа Порошенко. В частности, благодаря ей я осталась, например, жива, и многие другие остались живы", - сказала журналист.

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"Вы хотите сказать, что я - агент российский или что вы хотите сказать?", - спросил Гордон.

"Вы пользуетесь информацией, поступающей от кремлевских агентов. Понятно, какую сторону вы защищаете", - добавила Чорновол.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов спросил Гордона, знает ли он, когда был освобожден Мариуполь.

" В июне - 14 или 15", - ответил Гордон.

"13 июня 2014-го года. Когда Порошенко стал Главнокомандующим? 7 июня 2014 года. Менее чем через неделю Мариуполь был освобожден. Эти две цифры показывают ложь этого человека. Хотел бы сказать Гордону, что за фейки и ложь будете отвечать в суде", - резюмировал Герасимов.

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