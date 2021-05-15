Можем развивать инфраструктурные проекты, - Чапутович о сотрудничестве Украины с восточноевропейскими странами ЕС. ВИДЕО

Украина может присоединиться к инициативам восточноевропейских стран-членов Европейского Союза, в частности в сфере инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил экс-министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович во время онлайн дискуссии Киевского форума.

"Мы могли бы развивать инфраструктурные отношения с Украиной. Я имею в виду такие страны ЕС, как Польша, Словакия, Венгрия. И Украина получала бы от этого пользу ", - подчеркнул Чапутович. Он добавил, что Украина и страны ЕС могут тесно сотрудничать в вопросах энергетической безопасности.

"Польша хочет быть независимой от России в импорте газа. Поэтому мы присоединились к магистрали Северного моря, к Балтийскому трубопроводу, имеем LNG-терминал и подписали соглашение с Соединенными Штатами о поставках сжиженного природного газа", - сказал экс-министр.

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Еще один важный для Украины формат, по его словам, - это так называемый Люблинский треугольник, созданный Польшей, Литвой и Украиной.

"Это меньше, но также очень полезный формат для Украины, для консультаций по вопросам безопасности, экономического сотрудничества, решения определенных исторических проблем", - отметил Чапутович.

Он отметил, что Украина не может принимать полноценное участие в некоторых объединениях, поскольку они ограничиваются странами-членами ЕС, но могла бы получить статус наблюдателя.

"Одним из наблюдателей являются Соединенные Штаты, другим - Германия. Украина хорошо бы вписалась в такой формат ", - резюмировал Чапутович.

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