Фигурант "дела Сенцова" Чирний: В ФСБ пытали двое суток - требовали назвать "организаторов украинского сопротивления в Крыму". ВИДЕО

Крымчанин Алексей Чирний действительно хотел организовать сопротивление в Крыму и планировал взорвать памятник Ленину в Симферополе, но единолично. Предали его лучшие друзья.

Об этом отбывший наказание в России по обвинению подготовки терактов в Крыму фигурант "дела Сенцова" рассказал в интервью Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

После задержания мужчину почти двое суток пытали, требовали назвать организаторов украинского сопротивления в Крыму.

"Ко мне применяли спецсредства, дубинкой били по ребрам и ногам. Также делали мне "слоника" - это когда внутрь противогаза задувают табачный дым, чтобы задыхался", - рассказал Чирний.

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На этих допросах Чирния заставляли дать показания против Олега Сенцова и признать его организатором. Алексей говорит, что не наговаривал на Олега. Но позже все же пошел на сделку со следствием оговорив и себя, и других участников так называемой "группы Сенцова".

Из российской исправительной колонии строгого режима в Батайске Чирния освободили 7 мая. Ему пожизненно запрещен въезд в Россию. До российского заключения Чирний получил степень кандидата исторических наук, проводил экскурсии по крымским пещерам и участвовал в военно-исторических реконструкциях. Ближайший месяц будет проходить психологическую и медицинскую реабилитацию. Чем будет заниматься после - пока не решил.

Напомним, в ночь с 8 на 9 мая 2014 года в Крыму российские силовики задержали преподавателя истории Алексея Чирния. Его судили по обвинению в организации терактов на полуострове вместе с ныне освобожденными украинским режиссером Олегом Сенцовым, фотографом Геннадием Афанасьевым и анархистом Александром Кольченко.

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Чирния, в частности, обвинили в попытке подорвать памятник Ленину и вечный огонь в Симферополе. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 21 апреля 2015 года Чирния к 7 годам заключения в колонии строгого режима.

Крымского режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Олег Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги, на севере России. Александр Кольченко находился в колонии города Копейск, на Урале.

7 сентября 2019 года Сенцова и Кольченко освободили из российских колоний в результате большого обмена.

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7 мая омбудсман Украины Людмила Денисова сообщила, что осужденного в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму фигуранта "дела Олега Сенцова", преподавателя истории Алексея Чирния освободили, он вернулся в Украину.