Конкурс на должность главы САП: Татаров связан с некоторыми членами комиссии, - СМИ. ВИДЕО

В Украине выбирают руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. К конкурсу имеет отношение заместитель руководителя Офиса Президента Олег Татаров, а некоторые члены комиссии помогали бороться с коррупцией Януковичу и его окружению.

Об этом говорится в расследовании "Схем", передает Цензор.НЕТ.

Журналисты обнаружили связи Татарова с членами комиссии, которая избирает председателя САП. С двумя из них замглавы ОП сотрудничает в комиссии, созданной Владимиром Зеленским (Вячеслав Навроцкий и Роман Куйбида), с другими - ранее работал в одной рабочей группе при Министерстве юстиции и общественном совете при МВД времен президентства Виктора Януковича (председатель комиссии Екатерина Коваль), один из членов комиссии был научным руководителем Татарова, а с некоторыми Татаров писал совместные статьи (Алексей Дрозд).

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При этом в комментарии журналистам несколько членов комиссии, в том числе глава, свое знакомство или сотрудничество с Татаровым отрицают.

Журналисты программы "Схемы" также выяснили, что двое членов комиссии - Богдан Романюк и Елена Бусол - ранее работали в одном аналитическом центре по борьбе с коррупцией при СНБО, когда его секретарем была Раиса Богатырева. Также в период президентства Виктора Януковича вместе с ним они издали книгу на антикоррупционную тематику. Закон о прокуратуре запрещает участвовать в конкурсе на руководителя САП тем, кто боролся с коррупцией при президенте Януковиче, однако в отношении членов комиссии, которые избирают главного антикоррупционного прокурора, таких запретов нет.

Антикоррупционщики напоминают, что глава САП может одним своим решением или дать ход расследованию, или "похоронить" его.

Напомним, 15 февраля закончился прием документов от претендентов на три должности: заместителя генпрокурора - руководителя САП, заместителя руководителя САП и начальника пятого отдела управления процессуального руководства поддержания государственного обвинения и представительства в суде САП. Конкурс по выбору главы САП стартовал 25 января.

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Конкурсная комиссия во время заседания 11 марта утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Первые два этапа конкурса на должность руководителя САП прошли 37 кандидатов.