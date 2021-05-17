"Окопная война": "Если начнутся активные боевые действия, я только сам смогу собрать несколько сотен настоящих воинов, имеющих опыт войны с российскими оккупантами", - офицер ВСУ Богдан Гарнага. ВИДЕО
Именно с Богданом нам удалось поговорить в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ. Он немного рассказал о сегодняшней войне и прошлых боях.
Богдан Гарнага - это настоящий украинский офицер, который вырос на войне, в прямом и переносном смысле этого слова. Некоторые его воины за глаза называют Богдана: "Полностью наш командир, без штабной короны", рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.
То что Богдан - наш, оценили не только его подчиненные. Буквально перед этим интервью, Богдан встречался на передовой с лидером украинской рок-группы "Бумбокс" - Андреем Хлывнюком и украинским кинорежиссером - Олегом Сенцовым. Гости внимательно слушали Бахмата, который рассказывал им о суровых фронтовых буднях текущего и прошлых лет. Как следствие, Андрей Хлывнюк от имени группы подарил Богдану подарки.
Бахмат принадлежит к когорте тех офицеров, которые знают цену настоящей дружбе и цену потерь. Богдан дружил с другим героем российско-украинской войны - Андреем Кизило (Орел), который погиб в боях под Авдеевкой.
На счету Богдана Гарнаги - десятки удачных боев с врагом. Он с нетерпением ждет своего главного боя за Украину, чтобы прогнать оккупантов и уже в мирное время, на мирной территории, обучать личный состав, как быть сильными.
Об этом и не только, смотрите в нашей рубрике "Окопная война".