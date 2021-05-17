Новости • Агрессия России против Украины

"Окопная война": "Если начнутся активные боевые действия, я только сам смогу собрать несколько сотен настоящих воинов, имеющих опыт войны с российскими оккупантами", - офицер ВСУ Богдан Гарнага. ВИДЕО

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Украинский офицер с позывным Бахмат фигура в украинском обществе яркая. Свой статус он завоевал не пустыми картинками в социальных сетях, а жестокими боями с московским агрессором.

Именно с Богданом нам удалось поговорить в рубрике "Окопная война" на Цензор.НЕТ. Он немного рассказал о сегодняшней войне и прошлых боях.

Богдан Гарнага - это настоящий украинский офицер, который вырос на войне, в прямом и переносном смысле этого слова. Некоторые его воины за глаза называют Богдана: "Полностью наш командир, без штабной короны", рассказывает журналист Цензор.НЕТ Михаил Ухман.

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То что Богдан - наш, оценили не только его подчиненные. Буквально перед этим интервью, Богдан встречался на передовой с лидером украинской рок-группы "Бумбокс" - Андреем Хлывнюком и украинским кинорежиссером - Олегом Сенцовым. Гости внимательно слушали Бахмата, который рассказывал им о суровых фронтовых буднях текущего и прошлых лет. Как следствие, Андрей Хлывнюк от имени группы подарил Богдану подарки.

Бахмат принадлежит к когорте тех офицеров, которые знают цену настоящей дружбе и цену потерь. Богдан дружил с другим героем российско-украинской войны - Андреем Кизило (Орел), который погиб в боях под Авдеевкой.

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На счету Богдана Гарнаги - десятки удачных боев с врагом. Он с нетерпением ждет своего главного боя за Украину, чтобы прогнать оккупантов и уже в мирное время, на мирной территории, обучать личный состав, как быть сильными.

Об этом и не только, смотрите в нашей рубрике "Окопная война".

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
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    Не списывайте нас в небытие!
    Мы боремся! Мы все ещё живые!
    Хотя, друзья, нас всех похоронили!
    И жизнь солдата стала ни по чём!

    Не списывайте нас в небытие!
    Нас... призраков, для вас войны далёкой!
    И пусть судьба бывает к нам жестока!
    Врагу своих позиций не сдаём!

    Не списывайте нас в небытие!
    Не рушат «грады» окна в вашем доме!
    И детки в колыбели спят спокойно!
    За это свои жизни отдаём!

    Не списывайте нас в небытие!
    Мы рядом!...Верим... мы воскреснем!
    И в день Победы нашей соберёмся вместе!
    И " Ще не вмерла в Україні..." запоем.

    Автор: Олег Федоров
  • Порохобандерівець
    Ти вже поміняв Порошенка на укуреного клоуна. До речі, а чому б на війну не відправити Гриценко?
  • ullu-tau
    Смогут кацапа, не сомневайся!
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