При "зеленой" власти украинская военная промышленность находится под контролем спецслужб РФ, - Чорновол. ВИДЕО

За два года президентства Владимира Зеленского остановлено производство и испытание вооружения, которое направлено на причинение противнику потерь и защиту украинских границ. Гособоронзаказ концентрируется на нелетальном оружии и технике.

Об этом в своей передаче на канале "Эспрессо" рассказал журналист, экс-нардеп Татьяна Чорновол, сообщает Цензор.НЕТ.

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Она напомнила, что отечественный военно-промышленный комплекс остается главным источником поставок техники и вооружения в армию.

Болгария и Чехия получили доказательства причастности России к серии взрывов на их военных складах в 2014-2015 годах. Владелец уничтоженных складов, и в Болгарии, и в Чехии, один – военный барон Эмиль Гебрев, продававший вооружение в частности Украине.

"Объемы продажи Гебрева Украине были минимальны и не влияли на ход боевых действий, но он создал прецедент, потому что стал первым, кто обошел эмбарго на продажу оружия Украине… По примеру Гебрева другие торговцы оружием начали соглашаться на продажу Украине оружия тихо – через Болгарию и Польшу", - напомнила Чорновол.

По ее словам, у Гебрева Украина подписала контракт на поставку 120-й миномета на гусеничном ходу. Однако он так и не был поставлен из-за взрывов складов, а затем Гебрев едва сам не скончался от отравления "Новичком". Другие торговцы оружием поняли такой намек от спецслужб РФ и разорвали коммуникацию с Украиной: "Единственной страной, которая продолжала идти нам навстречу, осталась Польша".

Таким образом, Кремль сорвал получение Украиной от Германии по льготной цене 300 тяжелых БМП "Мардер" - штурмовое вооружение. Операцию по их получению, как уверяет Чорновол, курировал Сергей Пашинский. Чтобы обойти эмбарго их оформляли как гражданский товар – пожарогасительные машины. Однако из-за утечки данной информации в прессу контракт не состоялся, а все торговцы оружием восприняли это как последнее предупреждение от РФ.

Например, Украине никто не продавал минометы, несмотря на большое их предложение на рынке:

"Ситуацию спас завод "Маяк", за 8 месяцев наладивший производство минометов. Хотя первые минометы были сырыми, вложиться в такие сроки было подвигом отечественного оборонпрома. В последующие годы работа минометов стала причиной основных потерь противника. Российская агентура организовала кампанию по дискредитации украинских минометов. В 2018-м был взорван арсенал самого большого хранения 120-х мин в Ичне".

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"Но наибольшего прогресса по нейтрализации минометов было достигнуто во времена Зеленского", - отмечает жерналист.

Сперва – запрет на использование минометов, потом минометы были сняты с линии огня.

Влияние российских спецслужб на украинскую военную промышленность сегодня Чорновол охарактеризовала как контроль "еще не полный, но на грани". В гособоронзаказе большие срденьги выделяются на средства, которые не угрожают агрессору, а действительно угрожающее для армии РФ блокируется. В последнем гособоронзаказе все финансирование "слито на транспортные средства".

Чорновол отметила, что защита на морском направлении является приоритетной, особенно защита Одессы.

"В гособоронзаказе времен Порошенко этому вопросу было уделено особенное внимание. Было предусмотрено, что на защиту Одессы и всего побережья встанет ракетный противокорабельный дивизион "Нептун", а в следующем году – уже три дивизиона… Управляемая ракета комплекса "Нептун" целит с расстояния 300 км. Это расстояние позволяет с нашей сухопутной территории держать под прицелом весь Черноморский флот РФ возле самого побережья Крыма. Однако в последние годы "зеленая команда" недофинансировала этот проект КБ "Луч", поэтому дивизиона "Нептун" не существует.

"Это не означает, что поздно что-то делать. Исправим "Нептун" - исправим ситуацию. Корабль в море – легкая цель, как на ладони. Боевой комплекс "Нептун" мобильный и может выпустить ракету из любой точки на суше, оставаясь незамеченным. Будут у нас "Нептуны" - не важно с калибром или без – грозный российский флот превратится в игрушечные кораблики. Поэтому это возмущает, что у "зеленой оборонки" есть деньги на все, что угодно, а на "Нептуны" не хватает".

Проект только в конце апреля было профинансировано на 60%, что позволило КБ "Луч" хоть как-то работать, но с такой задержкой комплексы попадут в армию только в следующем году.

Торможение производства "Нептуна" произошло по вине замминистра обороны Бронюка, который "слил почти весь бюджет "Нептунов" на покупку колесных шасси.

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Другой вызов для Украины - пртивостояние танкам, которые РФ стянула на границы с Украиной. Все имеющиеся в армии противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар" были поставлены во времена Порошенко. Их меньше, чем российских танков на украинских границах, отмечает Чорновол. В нынешнем гособоронзаказе их закупка не является приоритетом, в отличие от закупок боеприпасов к советским пушкам.

Аналогичная проблема к артиллерией. В приоритете должны быть контбатарейные меры, и важно не количество, а дальность стрельбы. Однако при власти Зеленского заблокировано испытание САУ "Богдана", поэтому комплексы не стали на вооружение в армии. Но за два года аналог уже появился в России, он бьет на то же расстояние, что и "Богдана" - 40 км.