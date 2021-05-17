Женщина под действием неизвестных веществ гуляла с младенцем в Одессе, положив ребенка сверху люльки. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, видео родительской прогулки выложили в Сети.
"В сквере на Старосенной площади заметили странную маму с коляской. Она отключалась на ходу, как бывает после приема наркотиков. При этом ребенок лежал опасно — ногами сверху люльки, а не внутри", — подписали видео авторы.
На видео видно как женщина, скорее всего, находясь под действием каких-то препаратов, повисла на детской коляске и едва держится на ногах. Причем видно, что малыш в коляске лежит на животе, а ноги выглядывают из люльки.
По словам авторов видео, неравнодушные одесситы вызвали на место правоохранителей.
Пользователи сети высказывали предполжение:
"Может не выспалась", "Я тоже обратил внимание, что ребенок лежит пятками вверх", "Боже, почему никто не подошел и не помог ребенку перевернуться и не вызвал службу, ужас..."