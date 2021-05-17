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Женщина под действием неизвестных веществ гуляла с младенцем в Одессе, положив ребенка сверху люльки. ВИДЕО

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В Одессе заметили женщину, которая в неадекватном состоянии гуляла с ребенком по парку. Женщина качалась и едва не падала с ног.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, видео родительской прогулки выложили в Сети.

"В сквере на Старосенной площади заметили странную маму с коляской. Она отключалась на ходу, как бывает после приема наркотиков. При этом ребенок лежал опасно — ногами сверху люльки, а не внутри", — подписали видео авторы.

На видео видно как женщина, скорее всего, находясь под действием каких-то препаратов, повисла на детской коляске и едва держится на ногах. Причем видно, что малыш в коляске лежит на животе, а ноги выглядывают из люльки.

По словам авторов видео, неравнодушные одесситы вызвали на место правоохранителей.

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Пользователи сети высказывали предполжение:

"Может не выспалась", "Я тоже обратил внимание, что ребенок лежит пятками вверх", "Боже, почему никто не подошел и не помог ребенку перевернуться и не вызвал службу, ужас..."

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Топ комментарии

  • Grigorij Ar
    Надо в таких случаях не снимать и ржать, а вызывать ментов- ребёнок в опасности. А снимающему статью за неоказание помощи.
  • Mora Zfayfer
    вже два роки таке саме кудись тягне Неньку...

    Жінка під дією невідомих речовин гуляла з немовлям в Одесі, поклавши дитину зверху коляски - Цензор.НЕТ 1833
  • Палєо Мустьє
    Дехто роками чекає народження дитинки. А дехто навіть не у курсі яке це щастя.
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