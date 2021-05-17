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Журналисты о прослушке Медведчука: пока украинские воины гибли в котлах, "переговорщик" продвигал нужные оккупантам решения. ВИДЕО

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Журналисты-расследователи проанализировали прослушку переговоров главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука за 4 года.

Ее разбору посвящен новый выпуск программы "BIHUS.info", сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы получили записи разговоров Медведчука за 4 года, которые объясняют:

✔️ Как на фоне революции Медведчук из врага превратился в друга Банковой и главного переговорщика с оккупантами;

✔️ Чьи интересы на самом деле отстаивал украинский переговорщик;

✔️И как в Украину из Москвы передавались законопроекты для принятия в ВР", - утверждают журналисты.

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Топ комментарии

  • Мария Максименко
    Вопрос на засыку при каком президенте Медведчук набрал такую политическую силу и при каком президенте он скупил столько теле каналов ?
    Порохоботы ваш выход ?
  • Элла Георгиевна Немзер
    Когда Бигус снимает сюжет про Татарова и Портнова, то Бигус молодец. Когда он снимает сюжет про гетьмана сивочолого, то он уже не молодец.
  • Прощай немытая раССея
    Журналісти про прослуховування Медведчука: поки українські воїни гинули в котлах, "парламентер" просував потрібні окупантам рішення - Цензор.НЕТ 7473
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