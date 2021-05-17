Журналисты о прослушке Медведчука: пока украинские воины гибли в котлах, "переговорщик" продвигал нужные оккупантам решения. ВИДЕО
27288246
Журналисты-расследователи проанализировали прослушку переговоров главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука за 4 года.
Ее разбору посвящен новый выпуск программы "BIHUS.info", сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы получили записи разговоров Медведчука за 4 года, которые объясняют:
✔️ Как на фоне революции Медведчук из врага превратился в друга Банковой и главного переговорщика с оккупантами;
✔️ Чьи интересы на самом деле отстаивал украинский переговорщик;
✔️И как в Украину из Москвы передавались законопроекты для принятия в ВР", - утверждают журналисты.