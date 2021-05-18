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Раду не устраивает практика назначения Кабмином и.о. министров, - Разумков. ВИДЕО

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Верховную Раду не устраивает практика назначения исполняющих обязанности министров.

Об этом в эфире ICTV заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению председателя ВР, таким образом ряд чиновников избегает ответственности за свои действия на посту.

 "Глава министерства, согласно Конституции, должен быть утвержден Верховной Радой. Люди работают в качестве и.о., а потом переходят на другие направления – в том числе НАК Нафтогаз. Но избиратели при этом не разбираются, они знают, что министров должен назначать парламент", — подчеркнул Разумков.

Разумков также отметил, что необходимо понимать, кто конкретно займет должности министров, после увольнения действующих чиновников.

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ну мало шо кому не нравиться )))) нам шапито тоже уже до.. блевать...а шо делать? )))
    радуемся за паприколистов и абынеПорох...у них столько эмоций (у остальных одни матюки)))
  • Шрек Баблокат
    ого!.. сепаратистский мятеж в зеленом болоте..
    мне Разумков напоминает упитанного Гитлера.. Раду не устраивает практика назначения Кабмином и.о. министров, - Разумков - Цензор.НЕТ 1608
  • vismavista
    Не, ну как шутовской балаган устраивать во времена выборов и до сегодняшнего дня-Разумков - участник из зеленых и веселых. Как пена идиотизма докатилась до кресла и полномочий самого Разумкова, оказывается "не так"!
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