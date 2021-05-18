У меня много претензий к Кличко, но сейчас на него оказывают давление и его пытаются уничтожить, - Береза. ВИДЕО

Народный депутат предыдущих созывов и бывший кандидат в мэры столицы Борислав Береза считает обыски в столице давлением на Кличко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Если бы расследовали эти дела и профессионально предъявляли подозрения, а не оказывали давление, то мы бы увидели тогда обвинения основательные. А сейчас мы видим - пытаются замарать окружение Кличко, чтобы потом сказать - посмотрите, кто вокруг него, он именно такой. У меня большое количество претензий к нему. Но сейчас давление на Кличко и сейчас пытаются его уничтожить", - заявил Береза.

Он отметил, что офис президента пытается устранить потенциальных соперников Зеленского на предстоящих выборах.

"Это, фактически, началась и сама предвыборная борьба. Сейчас офис президента пытается уменьшить рейтинг всех возможных конкурентов. Так случилось, что рейтинг Кличко не очень высокий. А вот доверие к нему или такое, как у Зеленского, или иногда больше, чем у Зеленского. И на Банковой это считают угрозой. Поэтому они будут инспирировать дела: по фактам, без фактов. Они будут делать все, чтобы его погасить", - резюмировал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко про обыски: Ломились в квартиру, потом испугались и пошли в другую. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Борислав Береза неоднократно критиковал Виталия Кличко. В 2015 году был его конкурентом на выборах мэра Киева в первом и втором туре.

Напомним, 13 мая правоохранители провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Обыски начаты на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов. Также в ГФС заявили об обысках в "Киевпастрансе", КП "Киевавтопутьмост" и прочих городских структурах.

Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.

По данным прокуратуры, по результатам обысков на коммунальных предприятиях и в департаментах Киевской горгосадминистрации следователи сообщили о подозрении 11 лицам.