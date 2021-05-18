"Украина, спасибо, иди-ка ты в жопу. Не смогли улететь в Стамбул из-за гребаного законодательства", - в Харькове женщина с детьми устроила показательную "расправу" над паспортами. ВИДЕО
Видео "расправы" над загранпаспортами выложили в Сети, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
На видео женщина сообщает, что она вместе с детьми пыталась вылететь в Стамбул, но "из-за гребаных украинских законов" не смогла этого сделать.
"Мы сегодня не полетели в Стамбул. Мы не смогли улететь в силу определенных причин украинского законодательства. Во второй раз покупаем билеты. Полетели", — сказала женщина и выбросила свой паспорт, а ее дети свои.
Но этого женщине показалось мало, и она решила приобщить к своему демаршу словесное негодование своих детей. В следующем кадре дети снова сидят с паспортами, которые только что выбросили.
"Украина, спасибо, и иди-ка ты в жопу. Пошла ты в жопу", — сказали дети и еще раз выбросили паспорта.
Что именно хотела сказать такой акцией женщина, и какие именно законы она нарушила, из-за чего ее не выпустили за границу, неизвестно. Следует предположить, что паспорта граждан Украины эта тройка снова подобрала и сохранила их для третьей попытки и записи очередного скандального видео.