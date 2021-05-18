Досудебное расследование в отношении Тупицкого по делу о подкупе завершено, - ГБР. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствием установлено, что в 2018 году экс-чиновник подкупил свидетеля для предоставления им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который пытался избежать уголовной ответственности по делу, в котором проходил как подозреваемый.
Также, в течение 2018-2019 годов экс-глава КСУ трижды предоставил заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экс-главы ВХСУ.
Сейчас материалы уголовного производства открыты для ознакомления стороне защиты. После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования, обвинительный акт будет направлен в суд.
Напомним, 27 марта Зеленский подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.