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Патрульный Колыняк из Днепра заявил, что его избили двое коллег и начальник Маслюк. ВИДЕО

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Инцидент, по словам Колыняка, произошел в понедельник, 17 мая, в здании Управления патрульной полиции в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеканал D1.

По словам потерпевшего, старшего сержанта Максима Колыняка, после того, как в конце рабочего дня он сдал табельное оружие, начальство решило ознакомить его с каким-то приказом. Он решил зафиксировать это на видео, что, по словам Колыняка, вызвало агрессию со стороны его руководителя Вячеслава Маслюка — замначальника УПП в Днепропетровской области. У старшего сержанта выбили из рук телефон, после чего двое коллег схватили его, а начальник начал наносить удары кулаками по лицу и туловищу.

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Колыняк с разбитым лицом вырвался из здания полиции и вышел с помощью телефона в прямой эфир в одной из соцсетей. Он вызвал на место инцидента следственно–оперативную группу.

По словам потерпевшего, он планировал сегодня выехать в Киев с целью донести до руководства страны информацию о коррупции и произволе в органах патрульной полиции Днепропетровской области, так как якобы все обращения в управление внутренней безопасности и в Государственное бюро расследований не дают результата.

Редакция канала пыталась связаться с пресс–службой патрульной полиции, однако официальный комментарий пока не получила. Журналисты продолжают следить за ситуацией.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Всё никак в Днепре и области от старых прогнивших кадров не отделаются? Заносят вовремя и пусть сидят дальше? Где наш знаменитый тепловозо-катеро-вертолётчик Аваков? Контроль ситуации в регионах присутствует или отданы полностью на откуп местным князькам?
  • Стас Белов e99fbf21
    Маслюка действительно полицейский а не мусор. Именно такие вначале реформы шли в полицию что бы ее менять. С пол года назад он дал интервью активистам, загнав служебный Приус на тех. станцию. Там был лютый трэш, ни один трезво мыслящий водитель не сел бы за руль такой машины, т.к. это не безопасно. По его словам это был еще на самый худший Приус. С тех пор на него началось давление со стороны руководства, т.к. он говорил о коррупции и воровстве в рядах уже реформированной полиции. Он реально настоящий полицейский с железными яйцами. К сожалению система его выживет т.к. мусорам полицейские не нужны а коррупция, воровство и беспредел будут и дальше процветать у реформированных мусоров...
  • БОРЯ ВАВКИН
    - Будешь взятки брать!!!???
    - Не, не буду!
    - Получай!

    - Аййй!!!
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