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Потерял обувь и валялся на асфальте: пьяный водитель в Виннице просил очевидцев не вызывать полицию. ВИДЕО

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В Виннице заметили в хлам пьяного водителя, который даже не стоял на ногах.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Магнолия ТВ".

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"Вот такого водителя заметили в Виннице Он припарковался на территории одного из предприятий на улице Героев Крут. Человек очень просил очевидцев, чтобы они не вызывали полицию. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался", - сказано в сообщении.

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Топ комментарии

  • Іван Геращенко
    В таком состоянії ходить ніззя. Токо єхать.
  • рихард зомби
    Автівка не їхала, він сидів мало не лежачи. То могли би йому поспівчувати.
  • Oleksandr Yakushev
    Не. Не депутат. Этого гавна как грязи и они надолго. А вот министров точно не хватает. Меняют каждый месяц. Уже все артисты мз 95-го закончились. Начинают зрителей назначать. Уже первый ряд зрительного зала пошёл в министры и чиновники.
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