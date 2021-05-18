Проект "Без цензуры"| Двойной УДАР: Клички против Зеленского. Кому надо бояться? ВИДЕО
Сегодня в "Без цензуры" Богдан Буткевич раскладывает по полочкам конфликт между Зеленским и Кличко.
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Напомним, 13 мая правоохранители провели обыски в офисном помещении коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена. Обыски начаты на основании определения суда в рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов. Также в ГФС заявили об обысках в "Киевпастрансе", КП "Киевавтопутьмост" и прочих городских структурах.
Киевский городской голова Виталий Кличко заявил, что расценивает обыски на коммунальных предприятиях и в департаментах КГГА как давление на столичную власть и на него лично.
По данным прокуратуры, по результатам обысков на коммунальных предприятиях и в департаментах Киевской горгосадминистрации следователи сообщили о подозрении 11 лицам.
18 мая к дому Кличко подъехала группа вооруженных людей в экипировке сотрудников правоохранительных органов. По словам мэра Киева, правоохранители заявили ему, что пришли к жителям квартиры, которая находится этажом ниже.