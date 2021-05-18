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Российская пропагандистка Скабеева рассказала, что на Донбасс движутся "колонны украинских гомосексуалистов". ВИДЕО

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В эфире государственного телеканала "Россия 1" пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы направил на Донбасс "колонны украинских гомосексуалистов".

На это обратили внимание представители движения Kyiv Pride, сообщает Цензор.НЕТ.

Скабеева заявила, что США якобы посоветовала Зеленскому "провести гей-парад на Донбассе". При этом она уточнила, что такой совет якобы дал лично американский лидер Джо Байден.

"Гей-парады врываются на восток Украины и это никакая не шутка. Американцы посоветовали Зеленскому провести гей-парад на Донбассе, совет лично дал Байден", - утверждает Скабеева.

Она добавила, что "это никакая не шутка".

"Без агентства США по международному развитию подобная гей-атака или гей-инициатива на Донбассе была бы невозможна. Теперь американцы дали зеленый свет и на Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов", - заявила пропагандистка

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Топ комментарии

  • Raised Right
    Дура даже по рабсеянским меркам.
  • Володимир Логойда
    Понимаете, в чём вопрос : дура как раз не она - она прекрасно понимает, что несёт пургу, и понимает, зачем она это делает (за большие деньги). Дураки те, кто её на полном серьёзе смотрят и слушают . . . И таких очень много за поребриком.
  • 18c49ed2
    Да она в дебелизме уже переплюнула даже саму себя.
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