Гражданке Инне П., устроившей показательную "расправу" над паспортами, вручен протокол об админправонарушениях, - Геращенко. ВИДЕО

Сегодня утром в аэропорту Харькова правоохранители вручили гражданке Инне П., устроившей показательную "расправу" над паспортами, протокол об административных правонарушениях.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"На днях в Харькове произошел брутальный случай - женщина с тремя детьми устроила "перфоманс" с порчей заграничных паспортов. Она и ее дети оскорбительно высказывались в адрес Украины и бросали паспорта на землю, показывая свое неуважение к документу Украинского гражданина. Конечно, это видео быстро стало вирусным в социальных сетях не без помощи пропагандистов из РФ и их приспешников в Украине", - отметил Геращенко.

"А суровая правда такова: законодательство Украины прямо устанавливает требование согласия отца или матери детей на их выезд за пределы Украины. Согласия отца среди представленных для погранконтроля документов не было. И поэтому пограничники выполнили свой долг и не допустили нарушения Закона. И правильно сделали. Ведь незнание Закона не освобождает от обязанности его выполнять!" - добавил он.

Геращенко также посоветовал гражданке Инне П. "не валить с больной головы на здоровую, а просто знать и соблюдать Закон".

"За оскорбления в адрес государства и народа Украины у нас ответственность не предусмотрена. К сожалению...А вот за мелкое хулиганство и невыполнение обязанностей по нормальному воспитанию детей, ответственность пусть и не большая, но есть. Сегодня утром гражданке Инне П. во время вылета из аэропорта Харькова по уже правильно оформленным выездным документам на детей, полицией был вручен протокол по статье 173 КУпАП - мелкое хулиганство и 184 КУаАП за уклонение от нормального воспитания детей. Мы никому не позволим издеваться на украинским паспортом!" - добавил он.

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Кроме этого, Геращенко также обнародовал видео, на котором зафиксирован факт правонарушения и факт вручения протоколов об административных правонарушениях.

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