Отдыхающие в тернопольском аквапарке врачи реанимировали 3-летнюю девочку, лежавшую без сознания в воде. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, ребенка чудом спасли два врача, которые случайно оказались рядом.
В аквапарке с дочкой была мама. Впрочем, она не увидела, как ребенок начал тонуть и обнаружила его только тогда, когда дочь уже лежала на поверхности воды без сознания. Девочку пытались привести в чувство работники аквапарка, но безрезультатно: ребенок не дышал.
Тогда малышку начали спасать два медика — хирург и анестезиолог детской областной больницы, которые отдыхали с семьями в аквапарке.
"Ребенка я уже увидел в состоянии клинической смерти. В тот момент мы с коллегой начали реанимационные мероприятия", — говорит хирург, и.о. руководителя отделения интенсивной терапии и анестезиологии Тернопольской областной детской больницы Сергей Цисарский.