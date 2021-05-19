Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт. ВИДЕО+ФОТО
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Пользователь соцсети TikTok, по всей вероятности ученик 10-го класса, обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь соцсети toxacheep.
Так, парень рассказал о том, что на странице 189 редакторы прикрепили ссылку на сайт, при переходе на который открывается контент с порнографией.
@toxacheep ♬ оригинальный звук - ｃｈｅｅｐ🥀
Линк был в учебнике для 10-го класса издательства "Грамота", автор – Александр Авраменко. Его разместили в конце текста "Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?".
Стоит отметить, что в электронной версии этого учебника также есть эта ссылка.
Вероятнее всего, редактор учебника перепутал одну букву в ссылке. NovomYrgorod.com – сайт города, а NovomIrgorod – порносайт.