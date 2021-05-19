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Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт. ВИДЕО+ФОТО

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Пользователь соцсети TikTok, по всей вероятности ученик 10-го класса, обнаружил в учебнике по украинскому языку ссылку на порносайт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пользователь соцсети toxacheep.

Так, парень рассказал о том, что на странице 189 редакторы прикрепили ссылку на сайт, при переходе на который открывается контент с порнографией.

@toxacheep

##хочуврек ##рек

♬ оригинальный звук - ｃｈｅｅｐ🥀

Линк был в учебнике для 10-го класса издательства "Грамота", автор – Александр Авраменко. Его разместили в конце текста "Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?".

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Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт 01

Стоит отметить, что в электронной версии этого учебника также есть эта ссылка.

Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт 02

Вероятнее всего, редактор учебника перепутал одну букву в ссылке. NovomYrgorod.com – сайт города, а NovomIrgorod – порносайт.

Ошиблись в одной букве: в учебнике по украинскому языку за 10-й класс обнаружили ссылку на порносайт 03

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