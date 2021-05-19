Патрульные в Киеве жестко задержали подростка: в полиции начали расследование. ВИДЕО
По словам свидетелей, группа подростков, в том числе и пострадавший, не отреагировали на замечание косившего траву мужчины выключить громкую музыку, пишет Магнолия ТВ, передает Цензор.НЕТ.
"Мужчина сказал выключить музыку, на что ребята отказались, он угрожал облить их бензином, который у него был в канистре для косилки, на что ребята все равно не выключили музыку. Мужчина подошел и вырвал колонку из рук 14-летней девушки, сумку с личными вещами парня и закрыл их в своей машине и вызвал полицию", – рассказывает издание.
Свидетели утверждают, что полицейские во время задержания не реагировали на слова прохожих. Во время выяснения обстоятельств происшествия один из полицейских жестко схватил нарушителя за шею и поволок вниз.
Как рассказывает Магнолия-ТВ инцидент произошел 15 мая у станции электрички "Вышгородская". Как рассказал 16-летний Денис Литвинчук, он вместе с друзьями слушал музыку. Вдруг к ним подошел неизвестный, который представился сотрудником станции, и сказал, если они не выключат звук, то он обольет их бензином. Подростки не послушались. Тогда мужчина вырвал колонку у 14-летней девушки и вызвал полицию.
Кроме того, прозвучала информация, что патрульные якобы подбросили задержанному что-то, однако, как оказалось, они вернули ему выпавшие из кармана деньги.
В патрульной полиции Киева подтвердили факт вызова по заявке мужчины, что компания из 8 человек распивала алкогольные напитки, громко слушала музыку с нецензурными текстами. В управлении ответили, что начали служебное расследование действий своих сотрудников.
"Недавно в социальных сетях появилась видеозапись, где видно, как полицейские применили физическую силу к гражданину. Предварительно, патрульные получили вызов на улицу Вышгородскую, где заявитель сообщил, что компания из восьми человек распивала алкогольные напитки и слушала громкую музыку с нецензурными текстами. После того, как гражданин сделал им замечание, компания начала ему угрожать физической расправой. Сейчас начато служебное расследование", - рассказали в полиции.