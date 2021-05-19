Патрульные в Киеве жестко задержали подростка: в полиции начали расследование. ВИДЕО

В Киеве патрульные полицейские жестко задержали несовершеннолетнего. В полиции начали расследование применения физической силы к гражданину. Правоохранители рассказали, что, по словам заявителя, который обратился в полицию, компания из 8 человек распивала алкогольные напитки и слушала громкую музыку с нецензурными текстами. В ответ на замечание они, по словам заявителя, угрожали ему физической расправой.

По словам свидетелей, группа подростков, в том числе и пострадавший, не отреагировали на замечание косившего траву мужчины выключить громкую музыку, пишет Магнолия ТВ, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Мужчина сказал выключить музыку, на что ребята отказались, он угрожал облить их бензином, который у него был в канистре для косилки, на что ребята все равно не выключили музыку. Мужчина подошел и вырвал колонку из рук 14-летней девушки, сумку с личными вещами парня и закрыл их в своей машине и вызвал полицию", – рассказывает издание.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Патрульный Колыняк из Днепра заявил, что его избили двое коллег и начальник Маслюк. ВИДЕО

Свидетели утверждают, что полицейские во время задержания не реагировали на слова прохожих. Во время выяснения обстоятельств происшествия один из полицейских жестко схватил нарушителя за шею и поволок вниз.

Как рассказывает Магнолия-ТВ инцидент произошел 15 мая у станции электрички "Вышгородская". Как рассказал 16-летний Денис Литвинчук, он вместе с друзьями слушал музыку. Вдруг к ним подошел неизвестный, который представился сотрудником станции, и сказал, если они не выключат звук, то он обольет их бензином. Подростки не послушались. Тогда мужчина вырвал колонку у 14-летней девушки и вызвал полицию.

Кроме того, прозвучала информация, что патрульные якобы подбросили задержанному что-то, однако, как оказалось, они вернули ему выпавшие из кармана деньги.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 14-летняя девочка впала в алкогольную кому в Днепре

В патрульной полиции Киева подтвердили факт вызова по заявке мужчины, что компания из 8 человек распивала алкогольные напитки, громко слушала музыку с нецензурными текстами. В управлении ответили, что начали служебное расследование действий своих сотрудников.

"Недавно в социальных сетях появилась видеозапись, где видно, как полицейские применили физическую силу к гражданину. Предварительно, патрульные получили вызов на улицу Вышгородскую, где заявитель сообщил, что компания из восьми человек распивала алкогольные напитки и слушала громкую музыку с нецензурными текстами. После того, как гражданин сделал им замечание, компания начала ему угрожать физической расправой. Сейчас начато служебное расследование", - рассказали в полиции.