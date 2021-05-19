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Зеленский выполнил 28% предвыборных обещаний, 56% - в процессе выполнения, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО

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Председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко назвал основные достижения Владимира Зеленского за два года на посту Президента Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

"28% обещаний выполнено, 56% - в процессе выполнения. Таким образом есть потенциал увеличить до 80% количество выполненных обещаний", - отметил Корниенко.

"Я думаю, что это очень большая цифра для украинской политики и украинских политиков. В частности это объясняет, почему предыдущие президенты получали такую недоверие в конце срока, не выполняя то, что обещали", - добавил нардеп.

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Топ комментарии

  • Voc Vox
    Це наскільки треба бути паскудою істотою, щоб не надати прямий наказ врятувавти. Ти, блядь, якийсь головнокомандувач. Ми під вогнем старались всіх 200-х забрати, щоб батьки могли поховати. Я не уявляю, як це, коли тебе лишили стікати кров'ю. Мерзота кончена!

    Зеленский выполнил 28% предвыборных обещаний, 56% - в процессе выполнения, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5157
  • Small Jerboa
    "Я вам ничего не должен" - обещание выполнено на 200%!!!
    Зеленский выполнил 28% предвыборных обещаний, 56% - в процессе выполнения, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 3234
  • Andriy Kalnyshevsky
    Уменьшил тарифы, закончил войну, всех вакцинировал, кортежи нах, дачи деткам отдал - явно больше чем 28% выполнено.

    Порохоботка корниенко наговаривает.
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