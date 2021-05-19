Зеленский выполнил 28% предвыборных обещаний, 56% - в процессе выполнения, - "слуга народа" Корниенко. ВИДЕО
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Председатель партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко назвал основные достижения Владимира Зеленского за два года на посту Президента Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.
"28% обещаний выполнено, 56% - в процессе выполнения. Таким образом есть потенциал увеличить до 80% количество выполненных обещаний", - отметил Корниенко.
"Я думаю, что это очень большая цифра для украинской политики и украинских политиков. В частности это объясняет, почему предыдущие президенты получали такую недоверие в конце срока, не выполняя то, что обещали", - добавил нардеп.