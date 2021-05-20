Год назад на фронте погиб Герой Украины, командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов, - Аваков. ВИДЕО
36455
20 мая 2020 года во время патрулирования линии разграничения в с. Трехизбенка на Луганщине от вражеской мины погиб полковник полиции Сергей Губанов, первый Герой Украины в Нацполиции.
Об этом напомнил глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.
"Год назад на фронте во время патрулирования линии разграничения в с.Трехизбенка на Луганщине от вражеской мины погиб полковник полиции Сергей Губанов, первый Герой Украины в Нацполиции, командир добробата Луганск-1.Тепер полицейское подразделение носит его имя. Помним", - рассказал Аваков.
Рік тому на фронті під час патрулювання лінії розмежування біля с.Трьохізбенка на Луганщині від ворожої міни загинув полковник поліції Сергій Губанов, перший Герой України 🇺🇦🎖️у @NPU_GOV_UA, командир добробату Луганськ-1.Тепер поліцейський підрозділ носить його ім`я. Пам`ятаємо🕯️ pic.twitter.com/nLtdOqZE2W— Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 20, 2021