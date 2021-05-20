Год назад на фронте погиб Герой Украины, командир батальона "Луганск-1" Сергей Губанов, - Аваков. ВИДЕО

20 мая 2020 года во время патрулирования линии разграничения в с. Трехизбенка на Луганщине от вражеской мины погиб полковник полиции Сергей Губанов, первый Герой Украины в Нацполиции.