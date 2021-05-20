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Домен с именем Новомиргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса. ВИДЕО

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Порносайт в учебнике по украинскому языку для десятиклассников нашел один из пользователей TikTok. Опубликовал видео, где показывает эту ссылку на странице 189. За сутки сообщение набрало множество комментариев и распространений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 Канал.

Автором учебника является известный филолог Александр Авраменко. На казус он уже отреагировал: обратился к киберполиции с просьбой заблокировать сайт, однако там передали обращение в одно из районных управлений полиции, где решат открывать ли производство. Он объяснил, что первоначально ссылка вела на сайт Новомиргородской районной администрации, из которого был взят пример текста в учебнике.

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"Я сперва не поверил, что я мог поставить такую ссылку. Когда проверил, то оказалось правдой. Мней было больно, горько и неприятно", - отметил он. Авраменко не исключает вероятности, что это было сделано специально для дискредитации его успехов в популяризации украинского языка.

Сайт Новомиргородской РГА существовал до 2019 года, а в конце 2020-го там появился порноконтент. Вероятно, владельцы не продлили контракт на доменное имя и этот контракт кто-то перекупил.

Как оказалось, офис данного сайта находится в Сан-Франциско.

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Топ комментарии

  • Diogen Gdl
    Политика дискредитации украинского языка и спецоперация от рф. Больше некому. Сомневаюсь что порносайту из сша нужно доменное имя РГА не имеющего ничего общего с специфичными названиями для лучшего поиска в гугле и других поисковиках.
  • Підлога Маккартні
    Нужно было продлевать доменное имя. Там цена вопроса 300 гривен в год. Но эпоха бедности ж закончилась Домен с именем Новомыргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса - Цензор.НЕТ 7949
  • Andriy Kalnyshevsky
    то есть сначала написали учебник а потом изменился контент по линку?
    И вброс пошел от какого-то "пользователяTikTok". По моему "дело раскрыто". Домен с именем Новомиргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса - Цензор.НЕТ 9315
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