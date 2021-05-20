Домен с именем Новомиргородской РГА выкупил порносайт: подробности скандала с пикантной ссылкой в учебнике для 10 класса. ВИДЕО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 Канал.
Автором учебника является известный филолог Александр Авраменко. На казус он уже отреагировал: обратился к киберполиции с просьбой заблокировать сайт, однако там передали обращение в одно из районных управлений полиции, где решат открывать ли производство. Он объяснил, что первоначально ссылка вела на сайт Новомиргородской районной администрации, из которого был взят пример текста в учебнике.
"Я сперва не поверил, что я мог поставить такую ссылку. Когда проверил, то оказалось правдой. Мней было больно, горько и неприятно", - отметил он. Авраменко не исключает вероятности, что это было сделано специально для дискредитации его успехов в популяризации украинского языка.
Сайт Новомиргородской РГА существовал до 2019 года, а в конце 2020-го там появился порноконтент. Вероятно, владельцы не продлили контракт на доменное имя и этот контракт кто-то перекупил.
Как оказалось, офис данного сайта находится в Сан-Франциско.