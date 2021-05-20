Новости Видео

Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты. ВИДЕО

4 86464
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему выбрал именно ГП "Антонов" площадкой для проведения большой пресс-конференции.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Почему мы здесь, на территории легендарного завода ГП "Антонов". Это ответ на вопрос, что было сделано за эти 2 года. Сзади меня самолет Ан-Руслан, справа от меня - недостроенная "Мрия" Украины, слева - новый фюзеляж Ан- 178 - один из трех самолетов, которые впервые за годы независимости страна заказала для нужд ВСУ", - отметил Зеленский

По его словам, вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а построить страну мечты, "поднять ее на крыльях высоко вверх". 

 "Мы строим сегодня страну, где все будут равны перед законом, ...мы строим, страну, которая строит, много всего, и самолеты также, страну, где земля принадлежит народу", - отметил он.

Читайте также: Приоритет №1 - страна без олигархов. Страна для 40 миллионов, а не для сотни Forbes, - Зеленский

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Valery Greff
    Когда клоун неспроможний, ему остаётся только мечтать...
  • Small Jerboa
    страна Зе-мечты:
    ...
    Зеленский объяснил, почему проводит пресс-конференцию на ГП "Антонов": Вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия", а чтобы построить страну мечты - Цензор.НЕТ 1291
  • Oljik
    У мене теж є Мрія: щоб кловун повернувся на поперднє місце роботи, чим скоріше це станеться - тим краще для всіх. ЗІ Але зворотній шлях лежить через тюремний термін.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости