24 августа в Украине состоится большой военный парад, - Зеленский. ВИДЕО

24 августа в Украине состоится большой военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"24 августа будет военный парад, парад будет большой и на суше, и на воде, на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане", - уточнил он.

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Будет также большой концерт в Оперном театре, на котором будут присутствовать главы государств. Вечером состоится большой концерт на НСК "Олимпийский".