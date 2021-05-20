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24 августа в Украине состоится большой военный парад, - Зеленский. ВИДЕО

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24 августа в Украине состоится большой военный парад по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"24 августа будет военный парад, парад будет большой и на суше, и на воде, на Днепре, и в Одессе, и в Киеве на Майдане", - уточнил он.

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Будет также большой концерт в Оперном театре, на котором будут присутствовать главы государств. Вечером состоится большой концерт на НСК "Олимпийский".

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Топ комментарии

  • Привет
    Клоуны и мальчики-зайчики тоже будут??
  • violator
    а на параде железнодорожные войска будут ? 24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6420
    24 серпня в Україні відбудеться великий військовий парад, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6321
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Два года с пеной у рта кричали, что парад єто плохо, ненужньіе тратьі.
    "Плохие попередники тратили деньги на ненужньіе парадьі."

    2019.
    Президент Украины Владимир Зеленский принял решение отказаться от проведения военного парада на День Независимости:

    "Обычно 24 августа, в День Независимости Украины, у нас проходит военный парад - помпезный и точно недешевый. В этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим Героям."

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