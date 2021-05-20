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Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Шеремета Дугарь: Знаю, что происходит, и мне не все равно. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход дела об убийстве Павла Шеремета.

Об этом президент заявил в ходе пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не вмешиваюсь в деятельность правоохранительных органов и в деятельность суда. Но я знаю детально, что происходит. И мне не все равно. Если незаконно были осуждены эти люди, мне не все равно. Доказательств 100%-ных нет, что они виновны или невиновны. Не знаю, простит ли он человек меня", - отметил Зеленский.

По словам президента, он переписывается с Яной Дугарь.

Также Зеленский продемонстрировал журналисту переписку с Дугарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект об олигархах появится на следующей неделе, большой бизнес убивать не будут, - Зеленский

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    только что он заявлял, что доведет дело против Медведчука до конца. Теперь заявляет, что не вмешивается в деятельность правоохранительных органов. Что это, шизофрения, раздвоение личности, все вместе?
  • Andriy Kalnyshevsky
    Зеленский заявил, что переписывается с фигуранткой дела об убийстве Шеремета Дугарь: Знаю, что происходит, и мне не все равно - Цензор.НЕТ 4499
  • Іван Геращенко
    Щас буду плакать.
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