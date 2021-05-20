Если подозреваемых по делу Шеремета засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с Аваковым об отставке, - Зеленский. ВИДЕО
8 98369
Если окажется, что подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета безосновательно длительное время находились в следственном изоляторе, у президента будет много вопросов к главе МВД Арсену Авакову.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.
"Что касается Авакова, это сложный вопрос. Если засудили незаконно, я буду серьезно разговаривать с министром (Аваковым. - Ред.), сможет ли он остаться на должности. В такой ситуации - нет, и он это знает", - сказал Зеленский.