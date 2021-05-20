Зеленский о возвращении к власти политиков с опытом: Таких людей, как Гройсман, Яценюк и Тимошенко при мне вы там не увидите. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский исключил, что при его президентстве к власти могут вернуться такие люди как Владимир Гройсман, Юлия Тимошенко или Арсений Яценюк

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его президентства, информирует Цензор.НЕТ.

"Новые лица которые были, уже постарели. Таких людей, как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк, Юлия Тимошенко - таких людей с таким опытом вы не увидите", - отметил Зеленский, отвечая на вопрос о усилении его команды людьми с опытом и возвращении их к власти.

При этом, он не ответил на вопрос, почему не хочет сотрудничать именно в этими политиками. Также не ответил на вопрос, почему, по его мнению, согласно данным социологической группы "Рейтинг", сегодня большинство украинсцев хотят видеть во власти людей с опытом, а не "новые лица".

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