Задержанные воры в законе Умка и Лаша Сван получили авторитет в преступном мире при поддержке топ-представителей российского криминалитета, - Нацполиция. ВИДЕО

Ворам в законе по прозвищу Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Национальная полиция Украины.

Задержанным вменяют статью 255-1 Уголовного кодекса Украины.

"Представители полиции задержали известных воров в законе Умку и Лашу Свана, которые являются самыми влиятельными на сегодняшний день в преступном мире. Задерживали их представители Департамента стратегических расследований Главного следственного упраления при поддержке прокуроров Офиса Генерального прокурора", - заявил Первый заместитель Председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

Документирование их преступлений осуществлялось на протяжении года. Отмечается, что они оба получили автритет в уголовном мире при поддержке топ-представителей российского преступного мира.

Ранее о задержании данных воров в законе сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

В распоряжении Цензор.НЕТ есть видео задержания преступник апо прозввищу Умка. Вся его квартира уставлена статуетками и игрушками белых медведей.

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