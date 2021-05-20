Задержана банда, занимавшаяся вооруженным разбоем и пытками, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 мая, полицейские задержали трех участников банды, которая занималась вооруженными нападениями на частные дома и офисные помещения. Требуя деньги и ценности, бандиты пытали пострадавших.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские установили, что жители Львовской, Ривненской и Ивано-Франковской областей организовали вооруженную огнестрельным и холодным оружием преступную группировку для совершения разбойных нападений. Группа с четким распределением ролей каждого участника действовала на протяжении длительного времени.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, разбойные нападения совершали как на частные дома, так и на офисные помещения предприятий и учреждений. Ранее судимые за совершение аналогичных преступлений злоумышленники имели специальную физическую подготовку, тщательно готовились и планировали каждое преступление.



"Группа достаточно тщательно готовила свои преступления и затем совершала их по утвержденному сценарию. Более десяти автомобилей, которые использовались во время совершения этих преступлений, после разбоя сжигались. Как и все вещественные доказательства, которые затем могли каким-то образом вывести на эту группировку ", - сказал глава Нацполиции.

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Члены группировки изучали образ жизни потенциальных жертв, их материальное положение, поведение, связи, пребывание вне дома. Все нападения совершали обычно в вечернее или ночное время, с огнестрельным и холодным оружием.

Так, в мае этого года они совершили разбойное нападение на частную квартиру в Харькове. Участники группы пытали потерпевшую утюгом и завладели денежными средствами в сумме 60 000 евро, 50 000 долларов, изделиями из золота.





Сейчас задокументирована причастность группы к совершению нескольких разбойных нападений на территории Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областей. Предварительно злоумышленники завладели денежными средствами более чем 200 000 долларов и золотыми изделиями. Точная сумма ущерба устанавливается.

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Сегодня, 20 мая, на трассе Киев-Житомир оперативники полиции, с привлечением спецподразделения КОРД, задержали трех активных участников преступной группировки.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос о задержании участников группы в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и вручения им сообщения о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.