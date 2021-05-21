Уведомлен о подозрении мужчина, сорвавший флаг Украины у админздания в Киеве, - прокуратура. ВИДЕО

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева уведомлен о подозрении мужчина по факту совершения публичного надругательства над Государственным Флагом Украины (ч. 1 ст. 338 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Подчеркивается, что инцидент произошел вечером 19 мая у административного здания Дирекции молодежного павильона "Киевская роза" Центрального парка культуры и отдыха г. Киева на ул. М. Грушевского, на фасаде которой был закреплен флагшток с Государственным Флагом Украины.

"Уроженец города Херсон, выражая демонстративное пренебрежение к государственному символу Украины и с целью унижения тех ценностей, к которым другие члены общества относятся с уважением, схватился за край ткани государственного флага Украины и повис на нем, таким образом, что ткань флага была значительно повреждена и была разорвана пополам, а флагшток сломан", - говорится в сообщении.

Полиция идентифицировала злоумышленника.

"В настоящее время мужчина уведомлен о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении.

Читайте также: Мужчина вытер руки флагом Украины на Виннитчине, - Нацполиция