Новости Видео

После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива. ВИДЕО

11 45986
Открытие производства против Виктора Медчедчука принесло ему влияние и популярность.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"В партии внутрипартийная борьба сохранялась. И вот именно Зеленский поставил в этом вопросе жирную точку, определив четко для всей страны оппозицию. Именно после действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание и началась писаться новая история. Раньше он был никому не нужен, раньше его сильно никто не воспринимал. Он всегда был чуть в стороне от политики. Теперь Виктор Владимирович стал тем кем должен быть в нашей стране - человеком, который возродит Украину, восстановит территориальную целостность", - отметил он,

Читайте также: Подсанкционный нардеп Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Воробей, - СМИ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    У Кивина, как у кандидата рукоблудных наук так же открылось второе зловонное дыхание?
  • Олег Карпов b569f323
    После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива - Цензор.НЕТ 7655
  • саша паламарчук
    науківець

    После действий Зеленского у Медведчука открылось новое дыхание, - Кива - Цензор.НЕТ 6682
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости