"Ходят и занимаются х#йней. Просто смешно": В Харькове девушка назвала участников парада вышиванок "необразованными людьми". ВИДЕО

Девушка в Харькове во время городских празднований Дня вышиванки назвала участников шествия "необразованными людьми" и посоветовала им тратить время на книги и восстановление экономики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

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Парень с микрофоном подошел к двум и спросил, как те относятся к параду вышиванок.

"Это просто отвратительно. Я просто хорошо знаю историю этой страны, и знаю о том, что лозунг "Слава Украине – Героям Слава" – это нацистские лозунги", - сказала одна из девушек.

Она добавила, что "вместо того, чтобы пойти работать и как-то восстанавливать экономику страны, они (имея в виду тех, кто принял участие в празднованиях. - Ред.) ходят и занимаются х#йней. Это просто смешно".

Ее спросили: "Так вы считаете этот парад – парадом быдла?".

Девушка ответила: "частично – да. Это действительно необразованные люди, которым нечего делать".

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