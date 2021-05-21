Кто-то анонимно перевел недостающую сумму, - активист Евромайдана Свичинский собрал $2 миллиона на лечение сына. ВИДЕО
Об этом сообщил член совета директоров волонтерской организации "Вместе для Украины" Алексей Прокопенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За два месяца удалось собрать 2 миллиона долларов. Нереальная сумма! - сказал он. - Но возможна, если тысячи людей из разных уголков Украины и мира объединяются, чтобы спасти жизнь ребенку".
По его словам, удалось не только собрать средства, но и запустить "огромную информационную волну", дать старт движению #ЖиттяСМАйликів, направленную на спасение детей со спинальной мышечной атрофией (СМА).
Сейчас семья Свичинского занимается оформлением визы в США, после ее получения прибудет в город Сан-Антонио в штате Техас, где Дмитрию сделают спасательную инъекцию, объяснил Прокопенко.
"Кто-то анонимно перевел на наш счет сумму, которой не хватало, и превратил наш слоган на" Дима, мы успели ". Мы закрываем сбор", - отметил в ролике отец ребенка.