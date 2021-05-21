Кто-то анонимно перевел недостающую сумму, - активист Евромайдана Свичинский собрал $2 миллиона на лечение сына. ВИДЕО

Активисту Евромайдана, лидеру Одесской самообороны Виталию Свичинскому удалось собрать средства для спасения его четырехмесячного сына Дмитрия.

Об этом сообщил член совета директоров волонтерской организации "Вместе для Украины" Алексей Прокопенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За два месяца удалось собрать 2 миллиона долларов. Нереальная сумма! - сказал он. - Но возможна, если тысячи людей из разных уголков Украины и мира объединяются, чтобы спасти жизнь ребенку".

По его словам, удалось не только собрать средства, но и запустить "огромную информационную волну", дать старт движению #ЖиттяСМАйликів, направленную на спасение детей со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Сейчас семья Свичинского занимается оформлением визы в США, после ее получения прибудет в город Сан-Антонио в штате Техас, где Дмитрию сделают спасательную инъекцию, объяснил Прокопенко.

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"Кто-то анонимно перевел на наш счет сумму, которой не хватало, и превратил наш слоган на" Дима, мы успели ". Мы закрываем сбор", - отметил в ролике отец ребенка.