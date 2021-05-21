Проект "Без цензуры": Что не сказал Зеленский на пресс-конференции-2021? ВИДЕО

Не про вышиванку/косоворотку, а о действительно важных вещах – как Офис президента Украины совместно с Администрацией в РФ готовит предстоящую встречу Зеленского с Путиным и о чем они могут договориться.