Проект "Без цензуры": Что не сказал Зеленский на пресс-конференции-2021? ВИДЕО
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Не про вышиванку/косоворотку, а о действительно важных вещах – как Офис президента Украины совместно с Администрацией в РФ готовит предстоящую встречу Зеленского с Путиным и о чем они могут договориться.
Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем выпуске "Без цензуры" разбирает не только что сказал, но и о чем умолчал Владимир Зеленский на своей пресс-конференции ко второй годовщине президентства.
Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.