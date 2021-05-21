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Проект "Без цензуры": Что не сказал Зеленский на пресс-конференции-2021? ВИДЕО

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Не про вышиванку/косоворотку, а о действительно важных вещах – как Офис президента Украины совместно с Администрацией в РФ готовит предстоящую встречу Зеленского с Путиным и о чем они могут договориться.

Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем выпуске "Без цензуры" разбирает не только что сказал, но и о чем умолчал Владимир Зеленский на своей пресс-конференции ко второй годовщине президентства.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" специально для Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    А что он мог не сказать, если даже сказать что-либо он не в состоянии из-за отклонений в развитии.
  • товарищ Маузер 2
    никогда особо не критиковал Зеленского, но и правда очень похожа его рубашка на косоворотку)) сразу представил балалайку и шляпу с красным цветком))
  • саша паламарчук
    Проєкт "Без цензури": Що не сказав Зеленський на пресконференції-2021? - Цензор.НЕТ 2837
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