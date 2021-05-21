Я недоволен решением суда, - Медведчук о решении оставить его под домашним арестом. ВИДЕО

Нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил о том, что недоволен решением суда об оставлении ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и будет "продолжать борьбу".

Об этом сообщает кореспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Медведчук заявил: "Безусловно я, как и мои адвокаты, недовольны решением суда. Потому что наша позиция была принципиальной и последовательной, с учетом тех процессуальных нарушений, которые были допущены стороной обвинения, на наш взгляд, необходимо было принять решение об отмене избрания в отношении меня меры пресечения. Эта позиция есть, она будет продолжать существовать в нашем обжаловании, но борьба против необоснованного обвинения, которое выдвигают мне в материалах подозрения, в ходатайстве о применеии ко мне меры пресечения, эта борьба будет продолжаться и мы нацелены на такую борьбу. И я, и адвокаты".

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.