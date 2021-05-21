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Установлен 21-летний житель Печерска, из окна стрелявший в сторону воинской части Нацгвардии, - МВД. ВИДЕО

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Правоохранители установили личность правонарушителя, который стрелял в сторону воинской части Нацгвардии на столичном Печерске.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

О происшествии стало известно после опубликования видео в сети Интернете. На видеоролике неустановленное лицо из окна многоэтажки стреляла в сторону воинской части Национальной гвардии Украины.

Командование воинской части в свою очередь также сообщило о инцеденте в полицию. Сотрудники криминальной полиции провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили местонахождение стрелявшего. Правонарушителем оказался 21-летний местный житель.

Как выяснилось, компания молодых людей отдыхала в квартире и при этом один из парней выстрелил из пневматического оружия из окна в сторону воинской части. Таким образом парень решил похвастаться перед девушками.

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В квартире правоохранители провели неотложный обыск, во время которого обнаружили пневматическое оружие, из которого был произведен выстрел. Сейчас всех участников события доставлены в Печерское управление полиции для выяснения всех обстоятельств. Продолжаются следственные действия.

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Топ комментарии

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    даунбасский студент на госбюджете наверняка....
  • Marianna dba00ee2
    Чьих родителей? 21 год человеку.
  • Alex 6dec27a3
    Можна посилання на юридичний документ з вашим визначенням пострілу?
    А вмінити можна статтю *********** як і в усіх подібних випадках
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