Макрон поднял бокал за долгожданное открытие террас во Франции под украинское "Будьмо!". ВИДЕО
Соответствующее видео опубликовал телеканал BFM TV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, в пятницу, 21 мая, Макрон находился с рабочей поездкой в городе Невер в центральной Франции. На террасе одного из местных ресторанов французского лидера угостили популярным алкогольным коктейлем "Шприц" (Spritz).
Только Макрон поднял бокал и выразил традиционное в таких случаях пожелание здоровья на французском, из толпы послышался возглас: "Будьмо!".
Президент Франции оглянулся и отреагировал: "За Украину!".
С 19 мая во Франции начался второй этап постепенного выхода из режима карантина. В стране, в частности, возобновили работу открытые площадки (террасы) ресторанов, баров и кафе. Основные помещения предприятий общественного питания остаются закрытыми.