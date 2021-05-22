Новости Видео • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

Жителю обстрелянного утром наемниками РФ дома в Песках Василию Бурмистрову удалось спастись, потому что он вышел посмотреть, куда попал первый снаряд. ВИДЕО

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Рано утром 22 мая наемники РФ разрушили дом 81-летнего жителя села Пески Василия Бурмистрова.

"Дедушка утром встал приготовить себе завтрак, движение в доме заметили и сразу нанесли удар", - отмечает в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Воины 58-й бригады Иван Мирный и Сергей Варакин, приехавшие на помощь старику, опубликовали в Facebook видео, на котором тот рассказывает подробности происшествия.

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"Российские оккупанты продолжают постоянные обстрелы, при обнаружении движения даже в населенных пунктах бьют на поражение прямо по домам, не обращая внимание на мирных украинцев. Кто теперь компенсирует ущерб и восстановит дом Бурмистрова? Как остановить постоянные обстрелы украинских граждан на украинской земле, если даже мирных жителей нельзя защитить от этого постоянного террора?", - задается вопросами Бутусов.

Напомним, утром 22 мая российско-оккупационные войска в очередной раз совершили обстрел гражданской инфраструктуры из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм

Под обстрел попал частный сектор населенного пункта Пески. В 6.55 утра во двор одного из местных жителей попала мина, при этом взрывной волной были вырваны ворота и повреждено ограждение.

Хозяин выбежал на улицу, чтобы посмотреть что произошло и именно этим спас себе жизнь - ведь следующая мина попала в дом: пробила крышу и сдетонировала на чердаке, в результате чего был разрушен потолок гостиной и повреждены осколками другие комнаты жилого дома.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    мрази кацапские
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Благали "Русский мир" прийти ,він прийшов ,в усій красі з усіма принадами !!!))
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    То есть кацапня стреляет по тем жилым домам, в которых заметили движение. Как это по-братски! Скучно им просто по домам отстреляться, надо еще укропчика поджарить. Кто еще в нашей стране считает их братьями. Зебиратели и свидетели опозажопы, в рядах которых появился кандидат яйцечесательных наук?
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