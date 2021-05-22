Новости Видео • ДТП

"Мобильный телефон+легкомысленный выход на дорогу", - бетономешалка сбила девушку в Киеве. ВИДЕО

37 758111
Несколько дней назад на улице Ивана Сирко в Киеве произошла авария с участием бетономешалки и пешехода.

Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, передает Цензор.НЕТ.

Он уточнил, что водитель грузовика наехал на девушку, которая вышла на проезжую часть прямо перед авто, параллельно разговаривая по мобильному телефону. До пешеходного перехода было 30-40 метров.

Пострадавшая получила травмы - ее отвезли в медицинское учреждение.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Погибшим в результате конфликта с водителем на пешеходном переходе оказался сотрудник Киевской таможни Корниенко. ФОТО

"Пользование гаджетами, нарушение правил дорожного движения, невнимательность на дороге. Здесь есть целый букет. К сожалению, дорога часто не прощает невнимания и легкомыслия.

Чтобы избежать подобных ситуаций, напоминаю, что пешеходам запрещается:

- переходить проезжую часть вне пешеходного перехода, если есть разделительная полоса или у дороги четыре и более полос для движения в обоих направлениях, а также в местах, где установлены ограждения;

- выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;

- внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

- задерживаться и останавливаться на проезжей части, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения.

Будьте ответственны на дороге!", - призвал Билошицкий.

Также читайте: Кабмин обязал пешеходов в темное время суток использовать световозвращающие элементы

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • BAG68100
    К счастью не посадят, тут классический вариант идиотизма, нарушения ПДД заснятый на камеру. Водиле повезло.
  • Игокович
    Гражданка была вне его поля видимости. Чтобы ее увидеть он должен привстать. Нет его вины.
  • Ksenia VB
    Ще і по телефону теревенила. І не туди дивилась.
    Я в шоці з таких курок..
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости