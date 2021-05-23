Зеленский и его команда могут понести ответственность за "вагнеровцев" и другие решения, - Рябошапка. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский и представители его команды могут понести уголовную ответственность за ряд принятых ими решений.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы", такое мнение высказал в интервью на YouTube-канале "Есть вопрос" бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

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У Рябошапки спросили, может ли с юридической точки зрения понести ответственность команда Зеленского и сам президент за некоторые решения, принятые за последние два года: "дело вагнеровцев" (если будет доказано, что на Банковой имел место слив информации по этой спецоперации), способ увольнения председателя Конституционного суда; закрытое "дело Татарова" (заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова) и др. На это Рябошапка ответил утвердительно.

"Я думаю, что за все из того, что вы назвали, они могут понести ответственность. Есть некоторые решения, которые вообще лежат на поверхности. Там практически ничего не нужно доказывать. Те же санкции в отношении контрабандистов или санкции в отношении воров в законе - они очевидно незаконны. Эти санкции введены не решением Совета национальной безопасности и обороны. СНБО давал рекомендации президенту по применению санкций, а президент своей подписью, единолично ввел это решение. Он мог или внедрить, или не внедрять. Внедрив, он единолично взял на себя ответственность уголовную за это", - отметил Рябошапка.

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По его словам, в будущем предметом для расследования могут стать и действия людей, которые готовили санкции.

"Например, санкции в отношении финансирования терроризма. Мне странно слышать от Баканова, который вносил представление применить санкции, а потом говорит, что у него нет доказательств. По крайней мере, он должен быть более сдержанным и не говорить, что этих доказательств не существует. Так же люди, которые готовили санкции в отношении контрабандистов или воров в законе, - они должны были понимать, что подготовка такого решения является незаконной. Вот сейчас расследуют дело в отношении Харьковских соглашений. Это очень похожая история, и способ доказывания будет таким же. Люди, которые готовили проекты решений, понесут ответственность. Люди, которые подписывали эти документы, понесут ответственность", - пояснил Рябошапка.

Он добавил, что Владимир Зеленский также должен это осознать.

"И Зеленский тоже должен это понимать. Он должен осознать, что ложь - то, что его убеждают, что это коллегиальное решение и он за него не будет нести ответственность", - отметил Рябошапка.

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На вопрос, наработала ли команда Зеленского "на второй президентский срок, или же на первый тюремный", бывший генпрокурор ответил, что "ожиданий и надежд украинцев" команда президента пока не выполнила.

"С другой стороны можно это оценить как своего рода такое цунами, которое может разрушить тот политический ландшафт, существовавший предыдущие 30 лет. Клановые, олигархические связи, связи между олигархами и политиками - это все может быть разрушено таким цунами, каким сегодня является Зеленский. Другая проблема, это цунами неуправляемое, и, кроме того, что разрушить олигархические кланы, он может разрушить и саму страну", - заявил Рябошапка.