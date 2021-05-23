Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: "Меньше слов - больше дел". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Организаторы посчитали бессмысленным проводить мероприятие под здание посольств Беларуси, поэтому организовали его у МИД.
Здесь участники призвали украинских дипломатов, журналистов, мировую общественность проявить солидарность с Романом Протасевичем и постараться добиться его освобождения.
Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.
В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.