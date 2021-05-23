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Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: "Меньше слов - больше дел". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Перед Министерством иностранных дел на Михайловской площади в Киеве прошла акция в поддержку белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Организаторы посчитали бессмысленным проводить мероприятие под здание посольств Беларуси, поэтому организовали его у МИД.

Здесь участники призвали украинских дипломатов, журналистов, мировую общественность проявить солидарность с Романом Протасевичем и постараться добиться его освобождения.

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Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 01
Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 02
Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 03
Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 04

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Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 05
Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 06
Акцию в поддержку задержанного в Минске Протасевича провели под зданием МИД в Киеве: Меньше слов - больше дел 07
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

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В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. В то же время "слуга народа" Евгений Шевченко порадовался задержанию белорусского оппозиционного блогера.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

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Топ комментарии

  • Mykola Vovk
    В авторитарном государстве любую статью прилепить - раз плюнуть
  • Виктор Стеценко 216e0192
    Можна було б і в центрі Мінська проводити акцію. Тільки квіточок побільше взяти
    Акцію на підтримку затриманого в Мінську Протасевича провели під будівлею МЗС у Києві: "Менше слів - більше справ" - Цензор.НЕТ 9335
  • Игокович
    Зло побеждает добро до тех пор пока добро не станет злым.
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