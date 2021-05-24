Зеленский подписал необходимый для завершения земельной реформы закон о передаче земель громадам. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2194, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Документ необходим для завершения земельной реформы в Украине.

Это произошло в ходе его выступления на форуме "Украина 30. Земля", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

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В законе прописана передача земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций. Также он предполагает урезание функций Госгеокадастра и оставляет за ним только кадастровую деятельность и пространственные данные. Функция контроля за самовольным воспламенением земель перейдет в местные советы, за экологические нарушения - Госэкоинспекции, другие функции контроля - областным администрациям.

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Документ предоставляет органам местного самоуправления полномочия по смене целевого назначения частных земучастков и по утверждению планов детальной планировки территории за пределами населенных пунктов. Отдельные положения закона направлены на облегчение доступа иностранцев, лиц без гражданства или иностранных юридических лиц к приобретению в собственность земельных участков.

"В случае изменения целевого назначения земельного участка несельскохозяйственного назначения с отнесением его к категории земель с/х назначения, владельцем которой является лицо, которое не может приобретать право собственности на земельные участки с/х назначения, такой земучасток подлежит отчуждению в течение одного года со дня внесения в Государственный земельный кадастр сведений об измененном целевом назначении участка", - указано в тексте закона.